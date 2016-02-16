Гривня впала на міжбанку нижче 27 за долар

У вівторок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,05/27,20 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 30,2520/30,4150 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3500/0,3520 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,1536 гривні/долар, до цього годині укладено 148 угод на суму 72,77 мільйона доларів.