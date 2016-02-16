У Мінфіні роз'яснили стратегію реформування держбанків

Стратегія реформування державних банків, ухвалена урядом минулого тижня, передбачає продаж виключно міноритарного пакету акцій найбільших державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів, коментуючи виступ заступника міністра Артема Шевальова на брифінгу 15 лютого, де він повідомив про початок виходу держави з капіталу найбільших держбанків в середині 2018 року і подальшу «глибшу» приватизацію.

«У стратегії реформування державних банків, яка була ухвалена минулого тижня Кабінетом міністрів України, як пріоритет розглядається питання продажу виключно міноритарного - до 20% пакета акцій «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», - йдеться в роз'ясненні прес-служби.

При цьому Мінфін на запит УНІАН не уточнив, чи планується повний продаж державного пакета «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» в подальшому, чи вони завжди будуть банками з участю держави в капіталі.

Відповідно до стратегії реформування державного банківського сектору, згодом опублікованій на сайті Мінфіну, уряд у довгостроковій перспективі розгляне можливість повної приватизації банків, які перебувають у його власності. «У довгостроковій перспективі держава розглядатиме можливість повної приватизації банків, оскільки не має наміру зберігати свою частку власності довше, ніж це необхідно для максимізації вартості для платників податків», - йдеться в документі. При цьому рішення про обсяг акцій для продажу і терміни такого продажу буде прийнято Кабінетом міністрів не пізніше кінця 2020 року.

Також у зв'язку з можливою частковою або повною приватизацією системних державних банків стратегія передбачає зняття заборони на приватизацію держбанків на законодавчому рівні. Зокрема, планується виключити Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України («Ощадбанк») з переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, а також передбачити можливість приватизації акцій держбанків за ціною не нижче ринкової та визначити процедуру вибору компанії – оцінювача майна держбанків під час їх приватизації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків анонсувало вихід з їхнього капіталу. У тому числі приватизація двох найбільших державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» - почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. Також Мінфін планує повністю вийти з капіталу інших держбанків, у тому числі шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.

Частка державних банків у банківській системі України становить близько 30%. В тому числі держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» та «Укргазбанком», а також «Українським банком реконструкції та розвитку», «Земельним банком» та санаційним «Родовід Банком».