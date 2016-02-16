Гривня на міжбанку зміцнилася майже на 50 копійок

У вівторок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,57/26,77 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДілінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6521/29,8726 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3431/0,3460 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,05/27,20 грн/дол., до євро перебували на рівні 30,2520/30,4150 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3500/0,3520 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 27,1536 грн/дол., до цієї години укладено 148 угод на суму 72,77 млн дол.

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Сьогодні Нацбанк для підтримки гривні продав банкам на валютному аукціоні 49,8 млн дол., або майже весь заявлений обсяг валюти в 50 млн дол.

Як повідомляється на сайті регулятора, при цьому середньозважений курс аукціону становив 27,0520 грн/дол.

Всього банки подали заявки на купівлю 54,3 млн дол. Мінімальний курс за результатами аукціону становив 26,85 грн/дол., максимальний – 27,20 грн/дол. За мінімальним курсом куплено 3,2% валюти.