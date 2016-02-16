Російський рубль упав на повідомленнях про замороження рівня видобутку нафти

Рубль відновив падіння після новин про замороження обсягів видобутку нафти за станом на 11 січня 2016 року, якої було досягнуто в ході зустрічі голови Міненерго РФ Олександра Новака з міністром нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі та представниками Венесуели і Катару, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Курс російського рубля, який напередодні зустрічі Росії та низки країн ОПЕК в Досі зріс до 76 за долар, після рішення про замороження рівня видобутку нафти впав до 77,459 за долар. Одночасно курс рубля впав до 86,66 відносно євро.

Зазначається, що падіння курсу рубля послідувало за зниженням нафтових котирувань. Вартість бареля Brent на біржі ICE, яка піднімалася сьогодні до 35,54 долара, після повідомлень з Катару впала до 33,7 долара.

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Зазначається, що за даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Саудівська Аравія виробляла в січні 10,2 мільйона барелів на добу, це трохи менше, ніж на піку в червні 2015 року, - 10,5 мільйона барелів на добу. Росія видобувала близько 10,9 мільйона барелів на добу в січні - це рекорд в пострадянську епоху.

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До 11:30 вартість бареля Brent на біржі ICE становила 34,23 долара, курс долара на Московській біржі до цього моменту сягнув позначки 77,04 рубля, курс євро - 85,944 рубля.