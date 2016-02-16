Греф підрахував, на скільки російські резерви скоротяться при нафті по $40

Уряд витратить приблизно половину поточного Резервного фонду при середньорічній ціні на нафту в 40 доларів за барель. З такою оцінкою виступив глава Ощадбанку Герман Греф, передає ТАСС.

"Сьогодні дуже складно прогнозувати використання Резервного фонду. Але, за нашими попередніми оцінками, якщо ціна на нафту буде триматися в районі 40 доларів за барель, якщо буде проведено скорочення бюджету, тоді протягом поточного року приблизно половину резервного фонду буде витрачено", - заявив Греф.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку (МЕР) встановило 40 доларів за барель Urals кордоном бюджетної стійкості.