Греф підрахував, на скільки російські резерви скоротяться при нафті по $40
15:18, 16 лютого 2016Фінанси
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Резервний фонд в 2016 році витратять наполовину при середньорічній ціні нафти в $40.
REUTERS
Уряд витратить приблизно половину поточного Резервного фонду при середньорічній ціні на нафту в 40 доларів за барель. З такою оцінкою виступив глава Ощадбанку Герман Греф, передає ТАСС.
"Сьогодні дуже складно прогнозувати використання Резервного фонду. Але, за нашими попередніми оцінками, якщо ціна на нафту буде триматися в районі 40 доларів за барель, якщо буде проведено скорочення бюджету, тоді протягом поточного року приблизно половину резервного фонду буде витрачено", - заявив Греф.
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Раніше повідомлялося, що Міністерство економічного розвитку (МЕР) встановило 40 доларів за барель Urals кордоном бюджетної стійкості.
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