Яценюк похвалився зростанням економіки в четвертому кварталі 2015 року

Зростання економіки України у 4-му кварталі 2015 року становило 1,5%, однак прогнози розвитку економіки у поточному році та прогноз економічного зростання будуть відкориговані з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході звіту уряду у Верховній Раді України.

При цьому Яценюк нагадав, що раніше Кабмін прогнозував зростання економіки України у 2016 році на рівні 2%.

«Ситуація залишається складною, але є перші ознаки стабілізації економіки. Вперше за два роки 3-й і 4-й квартали минулого року продемонстрували позитивну динаміку зростання ВВП. У третьому кварталі зростання склало 0,5%. Учора Держстат оприлюднив результати 4-го кварталу. Зростання економіки у 4-му кварталі становило 1,5%, - сказав Яценюк. - На 2016 рік ми прогнозували зростання на рівні 2%. Але низка нових викликів, які мають місце у світі, можуть скоригувати наші прогнози».

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Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько також не виключала коригування прогнозів зростання економіки країни. На думку аналітиків ключових кредиторів України - Міжнародного валютного фонду та Світового банку - зростання економіки України становитиме 1-2% у 2016 році. Міжнародні кредитні агентства прогнозують зростання не більш як 1%.