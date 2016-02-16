Яценюк побачив початок виходу економіки з тіні

Про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході звіту уряду у Верховній Раді.

Він нагадав, що ставка ЄСВ була знижена з 1 січня 2016 року до 22% із 41%. І уряд пішов на цей крок, припускаючи, що дефіцит Пенсійного фонду, як основного реципієнта виплат за ЄСВ, становитиме близько 100 млрд грн. Разом з тим, Яценюк повідомив, що за підсумками перших двох місяців поточного року обсяг виплат за ЄСВ за зниженою ставкою становив 86% від минулорічного обсягу, коли ставка збору була високою. Це, на думку глави уряду, стало свідченням виходу економіки з тіні.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку у грудні заявляло, що тіньова економіка в січні-липні 2015 року становила 42% ВВП, залишившись на рівні першого півріччя 2014 року.