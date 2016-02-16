Гривня закрила міжбанк на позначці 26,85 за долар

У вівторок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,85 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,7410/29,9590 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3420/0,3450 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,0361 грн/дол., на цю годину укладено 588 угод на суму 357,28 млн дол.