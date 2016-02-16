Яценюк про співпрацю з МВФ: не існує іншого джерела мільярдних надходжень до країни

Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями є єдиним способом досягнення стабілізації економічної ситуації в Україні та подальшого економічного зростання. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході звіту уряду у Верховній Раді.

Яценюк наголосив, що не існує іншого джерела мільярдних надходжень до країни, окрім кредитів міжнародних фінансових інституцій.

«Хто б не був прем'єром і який би уряд не був, іншого варіанту, аніж продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, насамперед з Міжнародним валютним фондом, не існує. Якщо у когось є інший рецепт – вийдіть і покажіть, де взяти мільярди доларів на те, щоб збалансувати платіжний баланс держави, на те, щоб стабілізувати банківський і економічний сектор країни», – сказав Яценюк.

Читайте такожМВФ залишається у програмі співпраці з Україною - представник Фонду

Як повідомляв УНІАН, Україна цього року планує залучити від міжнародних фінансових організацій близько 10 млрд дол., включаючи 5,8 млрд від Міжнародного валютного фонду і понад 1,5 млрд дол. за новими кредитними програми від Світового банку.

Від уряду США очікується 1 млрд дол., від уряду Японії - до 1,3 млрд дол., Швейцарії – 0,2 млрд дол., від ЄС - 1,2 млрд євро плюс додатково 170 млн євро грантів, від уряду Польщі - 100 млн євро, від Німеччини - 300 млн євро плюс 150 млн євро на інвестпроекти.

Читайте такожУкраїнські заробітчани переказують додому більше грошей, ніж дають міжнародні донори – дослідження

Від ЄБРР - 177 млн дол. на існуючі інвестпроекти плюс 1,1 млрд дол. на нові інвестпроекти, від ЄІБ - 175 млн дол. за існуючими проектами плюс 1,1 млрд дол. на інвестування нових проектів. Від Світового банку очікується 210 млн дол. за існуючими інвестпроектами і 1,5 млрд дол. на нові кредити.