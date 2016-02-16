Нацбанк опустив офіційну гривню нижче 27 за долар і 30 за євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2701.9798 (16 лютого – 2681.8080)

100 EUR – 3017.0306 (16 лютого – 2998.2613)

10 RUR – 3.5438 (16 лютого – 3.4480)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,7410/29,9590 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3420/0,3450 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 27,0361 грн/дол., до цієї години укладено 588 угод на суму 357,28 млн дол.