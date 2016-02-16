Мінфін: частка держбанків в Україні становить 26%

Міністерство фінансів України оцінює частку активів державних банків на українському банківському ринку в 26% і допускає ймовірність тимчасового збільшення цієї частки у разі участі держави у вирішенні проблем банківської системи.

Про це йдеться у розробленій Міністерством фінансів та затвердженій Кабінетом міністрів Стратегії реформування державного банківського сектору, опублікованій на сайті міністерства.

«Потенційно існує можливість тимчасового зростання частки держави в результаті можливих змін у банківському секторі країни. Таке зростання є небажаним, але може бути пов'язано з необхідністю випереджальної участі держави у вирішенні проблем банківської системи. Кінцевою метою таких дій є забезпечення стабільності банківського ринку», - йдеться в документі.

Мінфін зазначає, що на зростання частки держбанків у системі вплинули кризові процеси 2008-2009 років, які обмежили можливості кредитування українського бізнесу дочірніми банками іноземних банківських груп, а також економічна та політична ситуація 2014-2015 років, що фактично призупинила кредитування з боку приватних банків.

Станом на кінець третього кварталу 2015 року, як зазначається в документі, кредитний портфель держбанків становив 231 млрд грн із урахуванням резервів і в основному був представлений кредитами корпоративним позичальникам. Фінансовий стан держбанків характеризується високим рівнем проблемної заборгованості, яка на кінець третього кварталу 2015 року становила близько 89 млрд грн. Сформовані резерви під знецінення кредитів зумовило значні збитки, які на кінець третього кварталу 2015 року перевищили 13 млрд грн. Власний капітал банків перебуває на рівні 31 млрд грн, загальний розмір активів - близько 339 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком», а також «Українським банком реконструкції та розвитку», «Земельним банком» та санаційним «Родовід Банком».

У рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків Мінфін анонсував поетапний вихід із їх капіталу. Приватизація двох найбільших державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» - почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. Також Мінфін планує повністю вийти з капіталу інших держбанків, у тому числі шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.