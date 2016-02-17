НБУ дав проблемним банкам доступ до кредитів рефінансування

Національний банк України надав доступ до операцій з підтримки ліквідності банків, віднесеним до категорії проблемних, для ефективного виконання функції кредитора останньої інстанції.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №83, яка набуває чинності з 17 лютого.

Згідно з документом, також регулятор розширив можливості банків для отримання коштів за кредитами на підтримку ліквідності, скасувавши встановлені раніше обмеження на рівні не більш як 50% регулятивного капіталу банку і не більше ніж 50% обсягу коштів, запропонованих на тендері з підтримки ліквідності. У рамках нових правил отримання ресурсів обмежується тільки наданим банком забезпеченням (облігації внутрішньої держпозики, депозитні сертифікати, валюта) і максимальною сумою тендерів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в січні знизився на 3,484 млрд грн або на 3,3% – до 102,364 млрд грн.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування.