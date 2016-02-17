Мінфін зобов'язав "Ощадбанк" вийти на беззбиткову діяльність до 2020 року

Міністерство фінансів України в рамках ключових показників ефективності для системних державних банків зобов'язало державний «Ощадбанк» вийти на беззбиткову діяльність, а також досягти ринкових орієнтирів за показниками прибутку, рентабельності капіталу (ROE) та ефективності витрат (CIR) у середньостроковій перспективі, до 2019 року включно.

Про це йдеться у розробленій Міністерством фінансів та затвердженій Кабінетом міністрів Стратегії реформування державного банківського сектора, опублікованій на сайті міністерства.

Згідно з документом, також Мінфін розраховує, що банк буде перебувати в ТОП-5 з кредитування роздрібного бізнесу і ТОП-3 з кредитування та депозитів мікро, малого та середнього бізнесу.

Крім того, серед якісних показників приведення системи ризик-менеджменту банку відповідно до вимог Національного банку України у 2016 році і впровадження внутрішнього процесу оцінки достатності капіталу ICAAP в 2017 році.

Також Мінфін очікує розвитку операційної моделі банку, диверсифікації кредитного та інвестиційного портфеля великого бізнесу щодо активів, які генерують процентні доходи, включаючи поетапне зниження до 50% щорічно рівними частинами.

Стратегія передбачає, що держава прийме рішення про терміни і умови поступового приєднання «Ощадбанку» до учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, починаючи з 2017 року, ґрунтуючись на економічному аналізі наслідків і ризиків для банку і банківського сектора. Такий аналіз Мінфін проведе за участю незалежних експертів, а рекомендації надасть уряду до кінця 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - «Укрексімбанком», «Ощадбанком» і «Укргазбанком», а також «Українським банком реконструкції та розвитку», «Земельним банком» та санаційним «Родовід Банком».

У рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. У тому числі приватизація двох найбільших державних банків - «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» - почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. Також Мінфін планує повністю вийти з капіталу інших держбанків, у тому числі шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2014 році «Ощадбанк» отримав 8,5 млрд грн збитку. Дані фінансової звітності банку за підсумками 2015 року поки не оприлюднені.