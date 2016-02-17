Рубль продовжує слабшати - не вірить в ефективність угоди Росії та ОПЕК

У Росії курс долара США з розрахунками «завтра» на старті сьогоднішніх торгів на Московській біржі до 10:01 мск додав майже 14 копійок до попереднього закриття і становив 78,0350 руб.

Курс євро до цього часу піднявся на 46 копійок до 87,1950 руб., свідчать дані біржі, пише «Росбалт».

Як відзначає аналітик ГК «ІнстаФорекс» Ігор Ковальов, у вівторок російській валюті «не вдалося продовжити зростання через різке падіння котирувань нафти, яка розчарувалася підсумками зустрічі експортерів Досі».

«Спочатку оптимістичні очікування і надії на скорочення квот підкинули Brent вище $35 за барель, звідки ціни пішли вниз, в моменті торкнувшись мінімуму $31,90. Рубль, що послідував за енергоносієм, подешевшав більш ніж на 1% до долара і євро. На закритті пара долар/рубль влаштувалася безпосередньо під відміткою 78 руб.», — йдеться в коментарі експерта.

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Він нагадує, що «Саудівська Аравія, Росія, Венесуела, Катар, а пізніше і Кувейт погодилися заморозити видобуток нафти на січневих рівнях».

«Це не порадувало ринок нафти, і на це були об'єктивні причини. По-перше, Іран продовжив „гнути свою лінію“, не маючи наміру поступатися часткою ринку. По-друге, навіть у разі остаточного ухвалення такого рішення рівні видобутку будуть залишатися рекордними. Нагадаємо, що в січні Росія не тільки побила власний рекорд з видобутку нафти, але й випередила Саудівську Аравію», — підкреслює Ковальов.

На його погляд, «вся увага ринків буде спрямована на зустріч міністра нафти Венесуели з представниками Іраку та Ірану». «Якщо Іран не піде на поступки, що розглядається як базовий сценарій, тиск на вуглеводні посилиться», — попереджає аналітик.