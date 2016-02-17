Гривня зміцнюється на міжбанку

У середу, 17 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 26,65/26,80 грн/дол.

Про це повідомляє «УкрДілінг».

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,7040/29,8686 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3434/0,3459 грн/рубль.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк опустив офіційний курс гривні на 17 лютого нижче 27 за долар і за 30 євро.

У вівторок, 16 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,85 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,7410/29,9590 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3420/0,3450 грн/рубль.