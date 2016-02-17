Екс-голова Мінфіну США закликав відмовитися від купюр у 100 доларів і 500 євро

Колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс закликав «вбити» 100-доларові банкноти і вивести їх з обігу. Це необхідно для боротьби з корупцією і злочинністю, пише він у газеті The Wahington Post, передає Lenta.ru.

Саммерс зазначив, що слід відмовитися і від купюр номіналом 500 євро. Він посилається на дослідження Центру з вивчення проблем бізнесу і державного управління Гарвардського університету. У ньому йдеться, що один мільйон доларів в купюрах по 500 євро важить менше кілограма, і таку суму легко передавати і перевозити. Якщо б мільйон доларів був зібраний з 20-доларових банкнот, він важив би понад 20 кілограмів. Екс-голова Мінфіну Сполучених Штатів підкреслив, що в деяких колах 500 євро називають не інакше, як «Бен Ладен».

«Світ став би кращим, якби ми перестали друкувати банкноти з великим номіналом», — говорить він. Саммерс вважає, що Європа і США повинні укласти глобальну угоду про припинення випуску купюр в 500 євро і 100 доларів.

15 лютого голова Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив, що регулятор вивчає можливість відмови від банкноти в 500 євро з метою обмеження обігу готівки, боротьби з фінансуванням тероризму та ухиленням від сплати податків.

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Купюра в 500 євро на поточний момент є найбільшою серед грошових одиниць єврозони. Її почали друкувати в 2002 році. На одній із сторін банкноти зображено міст Нормандії і карта Європи, на іншій — будівля в стилі архітектурного модернізму.

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100 доларів США друкуються з 1862 року. На аверсі купюри зображений один із батьків-засновників Сполучених Штатів Бенджамін Франклін, на реверсі — будівля Індепенденс-хол (місце, в якому підписана Декларація незалежності США і конституція країни).