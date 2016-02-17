В Абромавичуса похвалилися: ТОП-100 держкомпаній за дев'ять місяців заробили 2,2 мільярда

Прибуток ТОП-100 державних компаній України в січні-вересні 2015 року становив 2,2 млрд грн проти збитку в розмірі 66,5 млрд грн за аналогічний період 2014 року.

Відповідна інформація міститься у звіті, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, такого результату було досягнуто завдяки поліпшенню показників діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України": за 9 місяців 2015 року компанія отримала прибуток 0,2 млрд грн, у тому числі завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ. При цьому результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, яке відбудеться наприкінці року.

Згідно зі звітом, у січні-вересні минулого року показники чистого прибутку зросли у всіх галузях, крім вуглевидобутку і машинобудування. Крім "Нафтогазу", найкращу динаміку зростання дохідності показав "Енергоатом", закінчивши 9 місяців 2015 року з прибутком 1,3 млрд грн, після збитку в 3,8 млрд грн за відповідний період 2014 року. Лідерами у своїх галузях за динамікою зростання дохідності порівняно з відповідним періодом минулого року стали: "Укренерго" - чистий прибуток 0,4 млрд грн (проти чистого збитку в 0,4 млрд грн), "Турбоатом" - прибуток 1,3 млрд грн (проти збитку в 0,8 млрд грн), Адміністрація морських портів України - прибуток 3,5 млрд грн (проти збитку в 1,2 млрд грн), Аграрний фонд - прибуток 0,7 млрд грн (проти збитку в 0,5 млрд грн) і Одеський припортовий завод з прибутком 0,2 млрд грн (проти збитку в 0,2 млрд грн).

Станом на 30 вересня 2015 року загальна балансова вартість активів держпідприємств в Україні становила 926 млрд грн, що майже на 45% більше, ніж станом на кінець 3-го кварталу 2014 року. Збільшення відбулося в основному в результаті зростання балансової вартості активів підприємств нафтогазової промисловості, а саме шляхом переоцінки вартості основних засобів «Нафтогаз України», яка виросла з 231 млрд грн до 488 млрд грн.

За перші 9 місяців 2015 року загальний рівень боргових зобов'язань ТОП-100 держкомпаній України зріс на 26,7% порівняно з аналогічним періодом 2014 року, і становив 145 млрд грн. Загальне співвідношення боргових зобов'язань до власного капіталу компаній зі списку ТОП-100 зменшилося з 36% до 24%.

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Як повідомляв УНІАН, збиток ТОП-100 державних компаній України у січні-червні 2015 року скоротився на 87% порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 5,8 млрд грн.

При цьому збитки усіх державних компаній у 2015 році, за попередніми даними, скоротилися на 86% - до 16 млрд грн.