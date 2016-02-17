Гривня "відвоювала" у долара і євро ще пару копійок

У середу, 17 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,67/26,77 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6990/29,8080 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,7234 грн/дол., до цієї години укладено 157 угод на суму 51,38 млн дол.