Державний "Укрексімбанк" припинить обслуговування роздрібного та мікробізнесу

Державний "Укрексімбанк" в рамках ключових показників ефективності для системних державних банків вийде з сфери обслуговування роздрібного та мікробізнесу в середньостроковій перспективі, до 2019 року включно, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Як наголошується в розробленій Мінфіном та затвердженій Кабінетом міністрів Стратегії реформування державного банківського сектора, протягом цього періоду банк має вийти на беззбиткову діяльність, а також досягти ринкових орієнтирів за показниками прибутку, рентабельності капіталу (ROE) та ефективності витрат (CIR).

Крім того, серед якісних показників розвитку банку приведення системи ризик-менеджменту у відповідність з вимогами Національного банку України у 2016 році і впровадження внутрішнього процесу оцінки достатності капіталу ICAAP в 2017 році, а також досягнення цільового стану розвитку операційної моделі.

В рамках стратегії держава розгляне комерційну доцільність стосовно діяльності "Укрексімбанку" в якості банківського каналу для направлення в економіку фінансування, отриманого від наднаціональних органів, а також формування центру підтримки експорту і встановлення операційного взаємодії між "Укрексімбанком" та Агентством зі страхування експортних ризиків (у разі його створення).

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Як повідомляв УНІАН, держава через Міністерство фінансів володіє трьома з найбільших за обсягом активів банками - "Укрексімбанком", "Ощадбанком" і "Укргазбанком", а також "Українським банком реконструкції та розвитку", "Земельним банком" та санаційним "Родовід Банком".

В рамках затвердженої урядом стратегії для державних банків, Мінфін анонсував поетапний вихід з їх капіталу. У тому числі приватизація двох найбільших державних банків - "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" - почнеться в середині 2018 року, коли уряд планує продати 20% акцій цих банків. Також Мінфін планує повністю вийти з капіталу інших держбанків, у тому числі шляхом їх ліквідації, вже до кінця 2017 року.

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"Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі. У січні-вересні 2015 року банк отримав 8,330 мільярда гривень збитку. Дані річної фінансової звітності поки не оприлюднені.