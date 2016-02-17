"Дочка" російського ВЕБу "Промінвестбанк" встановив ліміт на зняття готівки в банкоматах

На зняття готівки в банкоматах «Промінвестбанку» встановлено ліміт на рівні 1 тис. грн/добу. Про це розповів представник банку, повідомляє «Дело».

"За звичайними картками ліміт становить 1 тис. грн/добу, за картками преміум-класу — 3 тис. грн", — сказав він.

Такі заходи джерело назвало тимчасовими і пов'язаними з технічними проблемами.

Під час прес-конференції 16 лютого член правління, директор з корпоративного бізнесу «Промінвестбанку» Владислав Кравець повідомив про те, що такий ліміт був встановлений з метою поповнення страхових депозитів у Visa і MasterCard.

"Як тільки буде підтвердження з боку платіжних систем про отримання грошей, а це питання одного дня, такий ліміт буде знято", — сказав Кравець.

Раніше російський "Внешекономбанк" повідомив про те, що розгляне питання докапіталізації дочірнього "Промінвестбанку" на 20 млрд грн до кінця нинішнього тижня.

9 грудня 2015 року НБУ вирішив виділити «Промінвестбанку» рефінансування на 200 млн грн.

99,4% акцій "Промінвестбанку" володіє російський "Внешекономбанк".

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Станом на 1 жовтня 2015 року за розміром активів (55,885 млрд грн) «Промінвестбанк» займав 4-те місце серед 122 діючих фінустанов.