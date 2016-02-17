Порошенко підписав закон про електронні держзакупівлі

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про публічні державні закупівлі", прийнятий парламентом в остаточній редакції 4 лютого поточного року.

Як повідомили в прес-службі голови держави, закон передбачає поширення системи електронних закупівель на базі платформи Prozorro на весь масив державних тендерів, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень для товарних закупівель або 1,5 мільйона гривень для замовлення робіт.

"Закон забезпечує поширення системи електронних закупівель протягом 2016 року у два етапи: з 1 квітня - для центральних органів влади, з 1 серпня - для інших замовників", - повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, система електронних закупівель Prozorro працює в пілотному режимі з лютого минулого року і обробляє трохи більше 2% всіх держзакупівель в країні. Наприкінці 2015 року в системі брало участь понад 2200 держкомпаній, які провели близько 37 тисяч тендерів. Загальна сума зареєстрованих тендерів склала близько 7 мільярдів гривень. Економія наприкінці минулого року становила 12% від суми тендерів, або понад 500 мільйонів гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує на ратифікацію до кінця лютого угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (WTO GPA), що дає доступ українському бізнесу до ринку держзакупівель інших країн об'ємом 1,7 трильйона доларів.

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Крім того, Мінекономрозвитку спільно з провідною консалтинговою компанією PricewaterhouseCoopers (Pwc) розробить пілотний проект участі українського бізнесу в державних закупівлях країн, що уклали угоду Всесвітньої торгової організації про держзакупівлі (GPA).

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Україна в листопаді минулого року приєдналася до угоди СОТ про держзакупівлі. Після ратифікації договору (очікується в лютому) українські компанії отримають доступ до ринків держзакупівель 45 країн, включаючи США, Канаду, Тайвань, Ізраїль, Японію, Південну Корею та інші. Загальний обсяг ринку GPA перевищує 1,7 трильйона доларів.