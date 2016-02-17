В Україні з початку року зросло безробіття

Рівень безробіття в Україні в січні 2016 року зріс порівняно з груднем 2015 року на 3,6%, в абсолютних цифрах - на 17,8 тис. осіб, до 508,6 тис. осіб проти 490,8 тис. місяцем раніше, повідомила Державна служба статистики.

Як і місяцем раніше, кількість зареєстрованих безробітних становила 1,9% населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, зросла більш ніж на 16 тис. осіб – до 414,4 тис. осіб. При цьому середній розмір допомоги становив 1516 грн проти 1444 грн у грудні минулого року. Одержали роботу в січні 3,5% зареєстрованих безробітних.

У Держстаті відзначили, що всі дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, в третьому кварталі 2015 року знизився до 9,4% порівняно з 9,6% за підсумками першого півріччя 2015 року.

За підсумками 2014 року рівень безробіття в Україні, згідно з методологією МОП, становив 9,7%. У 2015 році, за раніше обнародуваними прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, безробіття в Україні може зрости до 11,5%.

За даними Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття, кількість українців, які не мають постійної роботи або є прихованими безробітними, становить близько 5 млн осіб.