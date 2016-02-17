Центробанк Росії пов'язав стрибки курсу рубля з помстою звільненого банкіра

Коливання курсу рубля в Росії в лютому 2015 року, викликані хакерською атакою на трейдингову систему «Енергобанку», можуть бути пов'язані з помстою звільненого працівника фінансової організації.

Про це повідомив перший заступник голови ЦБ РФ Сергій Швецов, передає РИА Новости.

«Всі ви чули історію, коли один банк з Татарстану проводив дивні операції на Московській біржі з іноземною валютою. Було дуже багато розслідувань, ми розслідували цей інцидент, сам банк розслідував інцидент, запрошувалася зовнішня фірма. В результаті бенефіціар не виявлений», – пояснив Швецов.

За словами представника ЦБ, «це була атака, швидше за все, помста за звільнення одного із співробітників». Швецов зазначив, банк, який піддався кібератаці, втратив кілька сотень мільйонів рублів, але не було встановлено, що хтось ці кошти отримав.

27 лютого 2015 року під час торгів на Московській біржі курс долара протягом 15 хвилин коливався майже на п'ять рублів у бік зниження і підвищення. Пізніше в «Енергобанку» повідомили, що його комп'ютерна система була зламана і невстановлені особи «вчинили неправомірні угоди» з купівлі та продажу валюти. Свої втрати банк оцінив у 243 млн рублів.

Читайте такожГолова ЦБ Росії: не будемо витрачати резерви на підтримку рубля - потрібно знизити залежність від нафти

У квітні минулого року в компанії Group-IB, яка спеціалізується на запобіганні та дослідженні кіберзлочинів, підтвердили, що стрибки валютного курсу дійсно були пов'язані з діями хакерів, які використали для атаки на трейдингову систему банку вірус під назвою Corkow Trojan, пише Slon.ru.

На початку лютого 2016 року в Group-IB повідомили, що «Енергобанк» став не єдиною жертвою вірусу Corkow серед російських банків. Які ще банки піддалися атаці хакерів, в компанії не уточнили.

16 лютого в ЦБ запідозрили, що російські банки прикриваються хакерськими атаками для виведення коштів, а також для приховування попередніх незаконних операцій. Регулятор закликав кредитні установи більше дбати про безпеку.