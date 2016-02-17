ПриватБанк стане найбільшим в Україні банком для виплат зарплат бюджетникам

ПриватБанк повністю відповідає затвердженим урядом критеріям відбору уповноважених банків для обслуговування виплат зарплат держпідприємств, бюджетних організацій і соціальної допомоги. Як ідеться в офіційному повідомленні банку, ПриватБанк є уповноваженим банком з обслуговування бюджетних організацій з 2005 року. На сьогодні платіжні картки ПриватБанку для отримання зарплат і соціальної допомоги вже вибрали понад 3 мільйони бюджетників.

«Наш банк повністю відповідає новим критеріям відбору уповноважених банків для обслуговування бюджетних організацій, у тому числі й у частині інвестування в державні папери, що буде забезпечене банком у встановлені регулятором строки, – заявив Голова Правління ПриватБанку Олександр Дубілет. – Нові правила дають людям можливість самостійно вибирати банк для отримання своєї зарплати, і наші зручні продукти та технології, досвід обслуговування бюджетних організацій стануть незаперечними перевагами для клієнтів тих банків, що не зможуть відповідати новим критеріям або просто не забезпечують якісного обслуговування».

Як зазначають у ПриватБанку, сьогодні банк виплачує заробітну плату працівникам понад 27 тисяч бюджетних організацій. Щоб забезпечити можливість вільного вибору людьми обслуговуючого банку, ПриватБанк розробив спеціальну послугу, що дозволяє бухгалтерам держпідприємств і бюджетних організацій зараховувати зарплату на картки різних банків за допомогою однієї відомості.