Іноземні інвестиції в Україну протягом року скоротилися на 5% за рахунок девальвації гривні

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року склав 43,371 мільярда доларів, що на 2,373 мільярда доларів, або на 5,19%, що нижче показника на початок року на рівні 45,745 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, зниження обсягу інвестицій за рік обумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 5,024 мільярда доларів, у той час як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 891,3 мільйона доларів, і при цьому надійшло 3,764 мільярда доларів нових інвестицій.

У повідомленні наголошується, що інвестиції протягом 2015 року надходили з 134 країн світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Більша частина інвестицій в обсязі 13,280 мільярда доларів, або 30,6% від загального обсягу припадає на українську промисловість.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед прямими інвесторами на 31 грудня 2015 року склала 7,824 мільярда доларів, загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти, - 51,196 мільярда доларів.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 31 грудня 2015 року склав 6,210 мільярда доларів. Прямі інвестиції з України надходили в 47 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93,7%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств за кордоном на 31 грудня становили 217,1 мільйона доларів, загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – 6,427 мільярда доларів.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Також у повідомленні наголошується, що дані про прямі інвестиції в Україну та з України є попередніми і використовуються Національним банком для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 жовтня 2015 року склав 43,949 мільярда доларів, що на 1,807 мільярда доларів, або на 3,95%, що нижче показника на початок року.

Офіційний курс гривні до долара США на кінець 2015 року склав 24,00 гривні/долар, і таким чином національна валюта минулого року подешевшала на 8,24 гривні, або в 1,5 рази, порівняно з підсумковим показником попереднього року на рівні 15,77 гривні/долар.

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Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України за 2014 рік за рахунок девальвації гривні знизився на 19,5% – до 45,916 мільярда доларів.