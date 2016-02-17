Росія подала до лондонського суду на Україну через $3 мільярди "боргу Януковича"

Міністерство фінансів Росії подало позов до України в Високий суд Лондона, звинувативши Україну в невиплаті кредиту на 3 мільярди доларів, повідомляє ВВС з посиланням на заяву російського міністра фінансів Антона Сілуанова.

Мова йде про борг за випущеними наприкінці 2013 року українськими єврооблігаціями на 3 мільярди доларів, які були викуплені Росією.

Сілуанов заявив, що "Київ мав погасити борг 21 грудня 2015 року, а 31 грудня закінчився пільговий період для врегулювання спору".

"Україна виявилася не готова проводити переговори з врегулювання боргу в дусі доброї волі", - сказав він.

Російський міністр вважає, що судовий процес у Лондоні буде відкритим і прозорим.

"Вважаю, судовий процес в Англійському суді буде відкритим і прозорим, і захист прав Російської Федерації як кредитора буде здійснюватися незалежним, авторитетним судом, який неупереджено розгляне спір між двома суверенами, що стосується невиконання боргових зобов'язань за єврооблігаціями", - зазначив він.

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17 грудня рада директорів Міжнародного валютного фонду визнав офіційний статус боргу України перед Росією за євробондами.

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На наступний день прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про введення мораторію на виплату боргу перед Росією, після чого міністр фінансів Росії Антон Сілаунов повідомив, що Москва оскаржить несплату боргу в суді, якщо він не буде погашений до 31 грудня.