Гривня на міжбанку впала майже на 30 копійок

У середу, 17 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 29,9260/30,0900 гривні/євро, по відносно російського рублю – на рівні 0,3510/0,3530 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7237 гривні/долар, до цього часу укладено 521 угоду на суму 273,08 мільйона доларів.