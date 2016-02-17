Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,72 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 лютого Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2672,3709 (17 лютого – 2701,9798)

100 EUR – 2975,9522 (17 лютого – 3017,0306)

10 RUR – 3,4327 (17 лютого – 3,5438)

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,90/27,05 гривні/долар.

Котирування гривні відносно до євро встановилися на рівні 29,9260/30,0900 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3510/0,3530 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7237 гривні/долар, до цього часу укладена 521 угода на суму 273,08 мільйона доларів.