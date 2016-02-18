Moody's знову знизило прогноз з економіки Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's опублікувало доповідь, в якій повідомляється, що в рамках перегляду прогнозу для країн G20 було погіршено прогноз динаміки економічного розвитку Російської Федерації на 2016 рік, повідомляє Прайм.

"Як випливає з документа, прогноз ВВП РФ опустився до зниження на 2,5%", - йдеться в повідомленні.

Агентство називає в якості головних причин зміни прогнозу по Росії в бік погіршення негативного впливу нестабільної ситуації на нафтовому ринку, а також поточний курс політики держави.

"Зниження цін на нафту, а також додаткове посилення фіскальної політики з метою стримування динаміки державного боргу є причиною для перегляду прогнозу по ВВП - ред.) для Росії", - повідомляє Moody's.

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Як зазначають аналітики агентства, перспективи розвитку погіршилися і для світової економіки в цілому: вона не зможе набирати обороти протягом наступних 2016-2017 років через уповільнення розвитку в КНР, низьких цін на енергоносії, а також введення жорсткіших умов кредитування в деяких країнах світу.