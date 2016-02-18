S&P знизило рейтинги Саудівської Аравії і Бразилії через дешеву нафту
Крім того, агентство переглянуло суверенні рейтинги Оману, Бахрейну та Казахстану.
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's (S&P) знизило рейтинги низки нафтовидобувних країн, зазначивши у своїх оглядах на те, що обвал нафтових цін виявився більш серйозним, ніж очікували аналітики агентства раніше, повідомляє Газета.ru.
В результаті рейтингове агентство переглянуло суверенний рейтинг Саудівської Аравії на дві сходинки вниз до А-, Оману - до ВВВ-, Бахрейну до ВВ. По рейтингах трьох країн дано прогноз "стабільний".
Рейтинг Бразилії знижено до ВВ з негативним прогнозом. За всіма рейтингами прогноз "негативний".
До останнього ступеня інвестиційного рівня знижений рейтинг Казахстану: з ВВВ до ВВВ-. Прогноз по рейтингу - "негативний".
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Раніше повідомлялося, що агентство погіршило прогноз з вартості нафти Brent до 40 доларів за барель.