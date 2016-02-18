Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 40 копійок

У четвер, 18 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,75/26,90 гривні/долар, повідомляє Ukrdealing.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 29,7781/29,9423 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3546/0,3569 гривні/рубль.

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Як повідомлялося раніше, Національний банк України встановив на 18 лютого офіційний курс гривні на рівні 26,72 за долар.