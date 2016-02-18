Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 40 копійок
11:46, 18 лютого 2016Фінанси
697
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,7781/29,9423 гривні/євро.
Гривня на міжбанку зміцнилася відразу на 40 копійок / epizod.com.ua
У четвер, 18 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 10:30 встановилися на рівні 26,75/26,90 гривні/долар, повідомляє Ukrdealing.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 29,7781/29,9423 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3546/0,3569 гривні/рубль.
Читайте такожГривня на міжбанку впала майже на 30 копійок
Як повідомлялося раніше, Національний банк України встановив на 18 лютого офіційний курс гривні на рівні 26,72 за долар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter