ОЕСР знизила прогноз зростання світової економіки

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) погіршила прогноз зростання світового ВВП на поточний рік на 0,3 процентного пункту порівняно до листопадової оцінки - до 3%, свідчить проміжний лютневий прогноз організації, повідомляє Прайм.

"Очікування на 2017 рік також погіршено на 0,3 процентного пункту – до 3,3%. В минулому році світовий ВВП, за оцінкою ОЕСР, зріс на 3%", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що прогноз зростання ВВП США на поточний рік знижено відразу на 0,5 процентного пункту – до 2%, на 2017 рік - на 0,2 пункту, до 2,2%. У 2015 році економіка США зросла на 2,4%.

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Оцінка зростання ВВП Китаю на поточний і наступний роки залишилася незмінною – 6,5% і 6,2% відповідно. Минулого року зростання економіки Китаю, за даними ОЕСР, склало 6,9%.