Гривня на міжбанку зміцнилася ще на 50 копійок

У четвер, 18 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів зміцнилися до 26,18/26,40 гривні/долар у порівнянні з 26,90/27,05 гривні/долар на відкритті торгів, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1220/29,3670 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3480/0,3510 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,5736 гривні/долар, до цього часу укладено 271 угоду на суму 110,99 мільйона доларів.