У Мінфіні заявили про готовність до суду з Росією щодо $3 мільярдів "боргу Януковича"

Україна має намір і повністю готова рішуче відстоювати свої інтереси у врегулюванні питання боргу за російським бондами в 3 мільярди доларів, який був виданий уряду Януковича у 2013 року, в англійському суді.

Про це йдеться в коментарі Міністерства фінансів з приводу заяви міністра фінансів Російської Федерації Антона Сілуанова щодо подачі Росією проти позову про стягнення зазначеного боргу.

"Коментуючи вчорашнє публічну заяву міністра фінансів Російської Федерації Антона Сілуанова, Міністерство фінансів України підтверджує, що компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC, довіритель (трасту) кредитора з єврооблігацій з терміном погашення в грудні 2015 року, формально розпочала виробництво у Високому суді Англії. Україна має намір і повністю готова рішуче відстоювати свої інтереси щодо даних єврооблігацій в англійському суді", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЯресько про "борг Януковича": ситуація не змінилася, пропозицій від Німеччини не надходило

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2015 року Україна, у відповідності до чинного законодавства та раніше прийнятих на себе зобов'язань щодо виконання боргових операцій, оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році обсягом 3 мільярди доларів, а також борги держхолдингу "Укравтодор" та Конструкторського бюро "Южне" перед російськими банками. Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 мільярда доларів.

Борг у 3 мільярди доларів був визнаний офіційним обов'язком спеціальним рішенням ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду.

Виплати за цими боргами зупиняються до моменту прийняття пропозицій України щодо реструктуризації або прийняття відповідного судового рішення.

Мораторій набрав чинності 20 грудня 2015 року. Кабінет міністрів дозволив Міністерству юстиції найняти юристів для захисту інтересів країни у разі виникнення спорів за облігаціями, випущеними у 2013 році.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України підтвердив своє рішення ввести мораторій на виплату боргу перед Російською Федерацією обсягом 3 мільярди доларів. Рішення уряду було обумовлено тим, що Росія відмовилася реструктуризувати цей борг.

Читайте такожЯресько про "борг Януковича": Україна не змінить умов реструктуризації, але готова до іншого формату

Разом з тим, 13 січня поточного року Міністерство фінансів України домовилося з Ощадбанком Росії про засади реструктуризації кредитів "Укравтодору" і державного підприємства "Конструкторське бюро "Южне" ім. М. К. Янгеля", які були гарантовані державою.