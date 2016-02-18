Україна очолила список країн за зростанням економіки в 4-му кварталі, найгірший результат у Росії

Україна очолила список країн за показником зростання економіки у 4-му кварталі 2015 року, продемонструвавши зростання ВВП на 6,1% порівняно з 4-м кварталом 2014 року.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив керівник аналітичного підрозділу групи «ICU» Олександр Вальчишен.

«Четвертий квартал виявився вельми вдалим для економіки», - зазначив експерт, додавши, що йдеться про порівняльний показник зростання реального ВВП квартал до кварталу з урахуванням сезонного фактору.

За розрахунками ICU, найгірший квартальний показник продемонструвала Росія, маючи падіння ВВП на 2,8%. Економіка США, за версією «ICU», додала 0,7%, Великої Британії - 2%. Наші сусіди - Польща, Словаччина і Угорщина - «виросли» на 4,1-4,5% за підсумками 4-го кварталу 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у четвертому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року сповільнилося до 1,2% з 7,2%, зафіксованих кварталом раніше. Порівняно з попереднім, 3-м кварталом, у 4-му кварталі ВВП з урахуванням сезонного фактору зріс на 1,5%.

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Загалом протягом року офіційних даних динаміки ВВП не публікували, проте заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів повідомляла, що Мінекономрозвитку оцінює падіння ВВП у 2015 році у 10%.