Нацбанк позбавив три компанії ліцензій на валютні операції

Національний банк України відкликав генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій трьох фінансових компаній, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ відкликав ліцензії компаній «Експерт», «Центральний брокер», «Тект-Трейд», причина відкликання ліцензії не уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України посилив вимоги до небанківських пунктів обміну валют. Регулятор зобов'язав такі небанківські фінансові установи надавати інформацію про структуру власності, підвищив вимоги до мінімального розміру власного капіталу пунктів обміну валют.

Капітал небанківської фінустанови до 1 липня 2016 року повинен становити не менше 20 млн грн, якщо кількість структурних підрозділів не перевищує 100. Кожне додаткове збільшення їх кількості на 50 одиниць вимагає збільшення капіталу на 5 млн грн.