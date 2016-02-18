Боротьба з відмиванням доходів: НБУ розширив повноваження інспекторів під час перевірок банків

Національний банк України розширив повноваження інспекторів під час здійснення ними виїзних перевірок.

Відповідні зміни до Порядку організації та проведення перевірок з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму затверджені постановою правління Нацбанку №88.

Зокрема, регулятор надав членам інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів право повного доступу до автоматизованих систем, які забезпечують фінансовий моніторинг, до систем банківських операцій та інформаційних ресурсів для перегляду операцій фінустанови та її клієнтів за всіма рахунками. Членам інспекції надано можливість отримання виписок за рахунками, обігово-сальдової відомості та інших звітів за період, який підлягає виїзній перевірці, а також доступу до анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями.

"Постанову прийнято з метою вдосконалити порядок проведення Нацбанком перевірок і нагляду з питань дотримання банками, їх підрозділами, філіями іноземних фінустанов, небанківськими фінансовими установами - резидентами, які є платіжними організаціями або членами або учасниками платіжних систем, їх підрозділами, у частині надання ними фінансової послуги переказу грошей на підставі відповідних ліцензій, зокрема Нацбанку (крім операторів поштового зв'язку), вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення", - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про продовження мораторію на перевірки бізнесу до 30 червня 2016 року.

За час дії попереднього мораторію, що діяв з квітня 2014 року по липень 2015 року, кількість планових перевірок скоротилася на 83%, позапланових - на 44%, також у 4 рази скоротилася кількість фінансових санкцій до юридичних осіб, до фізосіб - у 8 разів.

Рада бізнес-омбудсмена станом на 22 грудня 2015 року одержала 571 скаргу бізнесу на дії державних органів. При цьому 213 скарг були відхилені з формальних причин, за 179 скаргами розпочато розслідування, 129 розслідувань закінчено і за їх результатами винесено рішення, а ще 50 скарг перебувають у процесі розгляду.