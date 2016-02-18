Гривня закрила міжбанк на позначці 26,35 за долар

У четвер, 18 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,35 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0740/29,2370 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3460/0,3490 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,4623 грн/дол., на цю годину укладено 641 угоду на суму 502,15 млн дол.