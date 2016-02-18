У Путіна роздули антикризовий план до понад $11 мільярдів, але грошей на все не знайшли

Загальна вартість антикризового плану російської влади, який змінив назву на план підтримки економіки, становитиме 880 мільярдів рублів (11,3 млрд дол.), але джерела фінансування на весь обсяг поки не знайдені, пише Рейтер.

"У цілому обсяг заходів, що передбачається, фінансово коштує близько 880 мільярдів рублів. Частина цих коштів врахована в чинному законі про федеральний бюджет", - сказав міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв, який презентував план на засіданні уряду в четвер.

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Джерела фінансування заходів закладені в діючий бюджет-2016, ними також стануть невикористані залишки бюджету-2015, заморожені пенсійні накопичення громадян, резерви уряду, ФНБ в частині обіцяних РЖД інвестицій, для решти заходів ще належить визначитися з грошима.

"У нашому плані 185 мільярдів рублів віднесено до позицій, які передбачається профінансувати безпосередньо з антикризового фонду та залишків бюджету", - сказав Улюкаєв.

"Ми домовлялися у вас, Дмитро Анатолійович (Медведєв), що граничний розмір цих коштів - це 250 мільярдів рублів - напевно, є можливості під час підготовки поправок до закону про бюджет вишукати додаткові кошти. Зараз головне - визначитися з пріоритетами", - сказав Улюкаєв, звертаючись до прем'єр-міністра.

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Влада РФ поступово збільшує загальний обсяг плану: станом на 8 лютого його вартість становила 827,42 мільярда рублів, у попередній версії - 737 мільярдів рублів.