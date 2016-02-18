НБУ сьогодні купив у банків більше $22 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні 18 лютого купив у банків 22,2 млн дол., середньозважений курс аукціону становив 26,4608 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, всього банки подали заявки на продаж 25,5 млн дол. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 26,0800 грн/дол., максимальний – 26,4900 грн/дол., за максимальним курсом було куплено 73,4% валюти.