Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2646.2253 (18 лютого – 2672.3709)

100 EUR – 2933.0761 (18 лютого – 2975.9522)

10 RUR – 3.5069 (18 лютого – 3.4327)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,20/26,35 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0740/29,2370 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3460/0,3490 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4623 грн/дол., на цю годину укладена 641 угода на суму 502,15 млн дол.