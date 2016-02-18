Нафта знову розвернулася до падіння і потягнула за собою російський рубль

У РФ курс рубля до долара і євро ввечері посилив зниження слідом за нафтою, яка знизилася нижче 34,5 долара.

Курс долара розрахунками "завтра" до 19.49 мск зріс на 1,30 рубля — до 76,34 рубля, курс євро — на 1,12 рубля — до 84,75 рубля, виходить з даних Московської біржі, пише РИА Новости.

Курс рубля протягом сесії четверга переважно коректувався вниз після відчутного (більш ніж на 3 рубля) зниження долара і євро напередодні.

Спроби втриматися біля рівнів попереднього закриття, що відзначалися в першій половині торгів четверга, змінилися більш впевненою корекцією рубля вниз на тлі просідання нафти.

Дані щодо тижневих запасів нафти в США натиснули на ринок чорного золота.

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Комерційні запаси нафти (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 12 лютого, зросли на 2,1 мільйона барелів, або на 0,4% — до 504,1 мільйона барелів. Аналітики очікували, що показник збільшився на 3,92 мільйона барелів — до 505,92 мільйона барелів.

Видобуток нафти в США за тиждень скоровлася на 0,55%, або на 51 тисячу барелів на добу — до 9,135 мільйона барелів на добу. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі, який забезпечує торги сортом WTI, збереглися на рівні 64,7 мільйона барелів.

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Запаси бензину в США зросли на 3 мільйони барелів, або на 1,2% — до 258,7 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника на 0,5 мільйона барелів. Запаси дистилятів збільшилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,9% — до 162,4 мільйона барелів. Аналітики прогнозували, що цей показник скоротився на 1,5 мільйона барелів.

У підсумку вартість бареля нафти сорту Brent знизилася з рівня більш ніж з 35,5 долара нижче 34,5 долара, що й посилило ввечері корекцію рубля вниз.