В Україні "загубили" передані США на реформування Генпрокуратури $200 тисяч: документ

Близько 50-ти народних депутатів з різних фракцій підписали лист-звернення до Сенату США та сенатора Роберта Джонса Портмана, у якому просять США допомогти з'ясувати подальшу долю цих грошей. Фото звернення опублікувала пресс-служба БПП.

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У своєму зверненні депутати попросили Сенат та Роберта Портмана звернутися до ГПУ з проханням надати вичерпну інформацію, чи відповідає дійсності інформація про ненадходження коштів на її рахунки. Крім того, просять з’ясувати результати службового розслідування Генеральної прокуратури України з цього приводу, а також, хто освоїв зазначені кошти.

Парламентарі повідомляють, що 200 тисяч доларів передавались для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для реформування прокуратури. Проте на рахунки ГПУ не надійшли. Крім того, відсутні документи, які б підтверджували передачу таких тестів до Генпрокуратури України.