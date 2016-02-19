Влада Росії визнала, що країну і цього року очікує спад економіки

Спад російської економіки в поточному році є найбільш ймовірним, але все ж не визначений, вважає віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

"Я вважаю, що немає ніякої визначеності, що у нас буде цього року спад в економіці. Так, він найбільш ймовірний, звичайно, але немає ніякої визначеності", - зазначив він, виступаючи на діловому сніданку в рамках Красноярського економічного форуму, пише Прайм.

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Згідно з офіційним прогнозом Мінекономрозвитку, підготовленому виходячи із середньої ціни на нафту до 50 доларів, у 2016 році очікується зростання ВВП РФ на 0,7%.

Разом з тим міністерство розробило сценарні умови, виходячи з ціни нафти до 40 доларів за барель, які, за інформацією газети "Ведомости", передбачають падіння економіки в поточному році на 0,8%.

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За оцінкою ЦБ, в 2016 році спад в економіці продовжиться, хоча буде меншим, ніж у 2015 році - 0,5-1%. До зростання економіка повернеться не раніше, ніж у 2017 році, вважають в ЦБ.

Між тим глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв не виключав, що перехід до відновного зростання російської економіки можливий вже в 2016 році.