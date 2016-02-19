Яресько обговорила з Мінфіном США можливості розширення технічної допомоги для України
09:22, 19 лютого 2016Фінанси
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Також під час зустрічі обговорювалося питання залучення американських експертів до широкого кола питань, якими займається Мінфін.
Міністерство вже працює з радниками США з ряду питань / Фото УНІАН
Міністр фінансів Наталія Яресько зустрілася з представником Міністерства фінансів США Полом Леонтовичем і обговорила можливості розширення технічної допомоги для України.
Як повідомила міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, також під час зустрічі обговорювалося питання залучення американських експертів до широкого кола питань, якими займається Мінфін.
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Яресько нагадала, що міністерство вже працює з радниками США з ряду питань, включаючи створення системи контролю за публічними фінансами Е-data й управління боргом.
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