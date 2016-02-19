Яресько обговорила з Мінфіном США можливості розширення технічної допомоги для України

Міністр фінансів Наталія Яресько зустрілася з представником Міністерства фінансів США Полом Леонтовичем і обговорила можливості розширення технічної допомоги для України.

Як повідомила міністр на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, також під час зустрічі обговорювалося питання залучення американських експертів до широкого кола питань, якими займається Мінфін.

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Яресько нагадала, що міністерство вже працює з радниками США з ряду питань, включаючи створення системи контролю за публічними фінансами Е-data й управління боргом.