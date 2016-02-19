Ризики для економіки єврозони посилилися – ЄЦБ

Керівництво Європейського центрального банку (ЄЦБ) вважає, що ризики для економіки єврозони збільшилися на тлі волатильності фінансових і сировинних ринків, а також ослаблення emerging markets, пише Financial Times.

Згідно опублікованим напередодні протоколом засідання ЄЦБ від 21 січня, члени ради керуючих очікують, що інфляція в регіоні ще кілька місяців буде негативною через низькі ціни на нафту.

Виключно слабкі темпи зростання споживчих цін, на їхню думку, можуть почати позначатися на рівні зарплат й інших видах цін, що здатне створити дефляційну спіраль, якої ЄЦБ прагне уникнути.

Як випливає з протоколу, рада керуючих ЄЦБ одноголосно вважає, що його нинішня політика потребує перегляду, який, найімовірніше, відбудеться в березні, коли будуть готові нові макроекономічні прогнози.

Голова ЄЦБ Маріо Драгі за підсумками останнього засідання заявив, що Центробанку, можливо, доведеться переглянути діючу програму кількісного пом'якшення (QE) обсягом €1,5 трлн та інші умови кредитно-грошової політики, передає Gazeta.ru.

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Аналітики вважають, що на березневому засіданні ЄЦБ збільшить обсяг викупу облігацій в рамках програми QE до €80 млрд в місяць з нинішніх €60 млрд, а також знизить ставку за депозитами до мінус 0,5% з мінус 0,3%.

При цьому, як випливає з протоколу, не всі члени ради керуючих згодні з думкою більшості. Деякі з керівників ЄЦБ впевнені, що економіка єврозони є достатньо гнучкою, щоб впоратися з турбулентністю світових ринків, а інфляція може прискоритися.