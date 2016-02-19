Пошук "мертвих душ": в Україні перевірять всіх отримувачів соцвиплат

Кабінет міністрів України на засіданні 18 лютого ухвалив останні чотири постанови, необхідні для запуску процесу верифікації (підтвердження достовірності даних одержувачів соціальних виплат, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

«За ініціативою Міністерства фінансів уряд ухвалив постанови, які дозволяють забезпечити справедливість при наданні соціальної допомоги та ефективно боротися з шахрайством», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що у грудні 2015 року з ініціативи Мінфіну Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які створюють основу для проведення верифікації всіх одержувачів соціальних виплат і допомоги від держави. Впровадження системи верифікації, розробленої Міністерством фінансів, потребувало створення відповідної нормативної бази.

Кабінет Міністрів 11 лютого поточного року вже ухвалив три постанови, які забезпечують підключення Міністерства фінансів України до міжвідомчої інформаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.

«Постанови, ухвалені Кабміном 18 лютого, завершують створення нормативної бази, необхідної для проведення верифікації, і регламентують деякі аспекти верифікації виплат внутрішньо переміщеним особам», - пояснила прес-служба.

Цей крок, як зазначається в повідомленні, дасть змогу створити аналітико-інформаційну систему електронної верифікації та моніторингу, допоможе виявити шахраїв і «мертві душі» серед одержувачів соціальних виплат, і тим самим допоможе покращити адресність соціальної допомоги на користь найнужденніших верств населення.

Зараз система працює в пілотному режимі. Міністерство фінансів найближчим часом представить її громадськості.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України має намір провести аудит і верифікацію соціальних виплат та їх одержувачів для оптимізації системи соціального захисту і соціального забезпечення громадян.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, перевірка необхідна для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідностей критеріям отримання соціальної допомоги.

За оцінками Мінфіну, верифікація дасть змогу заощадити на видатках держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься лише тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.

Очолив управління верифікації та моніторингу виплат Міністерства фінансів України банкір Андрій Рязанцев, фінансист з 20-річним стажем, який до цього протягом 7 років очолював правління Idea Bank.