Яценюк: $1,5 мільярда режиму Януковича в "Ощадбанку" - необхідний закон для їх зарахування до бюджету

Заарештовані правоохоронними органами кошти оточення екс-президента Віктора Януковича в обсязі 1,5 млрд дол. містяться в державному «Ощадбанку», однак парламенту необхідно прийняти закон, за яким ці кошти можна вилучити і зарахувати в доходи державного бюджету.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Реальне джерело, за рахунок якого ми можемо збільшити соціальні стандарти та профінансувати армію, розпочати фінансування програм щодо зайнятості населення - це 1,5 млрд дол., які заарештовані, містяться в «Ощадбанку», але щодо яких протягом двох років немає судового рішення про конфіскацію, - сказав Яценюк. - Я прошу органи прокуратури і всю українську правоохоронну систему - довести цю справу до кінця, конфіскувати активи. Ми відразу їх зарахуємо до держбюджету країни. І прошу в парламенту підтримки прийняття окремого закону, щоб спростити органам прокуратури виконання їх функцій щодо конфіскації цих коштів».

Як повідомляв УНІАН, у червні 2014 року Служба фінансового моніторингу України і фінансова розвідка України виявили 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України. Прем'єр-міністр Яценюк тоді звернувся до Генпрокуратури, СБУ і судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші в державний бюджет.

У березні 2015 року Яценюк закликав якомога швидше розпочати процедуру конфіскації на користь держави 1,5 млрд дол., заарештованих в рамках розслідування фінансових злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича. Пізніше такі звернення Яценюк висловив влітку 2015 року і наприкінці 2015 року при формуванні бюджету на 2016 рік.