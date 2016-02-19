Яценюк: грошей для негайного підвищення пенсій і зарплат поки немає

Уряд поки що не має у своєму розпорядженні необхідного фінансового ресурсу для негайного підвищення соціальних стандартів в Україні, сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Зараз у нас додаткового ресурсу немає. У зв'язку із суттєвим падінням цін на нафту, у зв'язку з обвалом цін на основні експортні позиції України, нам буде дуже складно виконати бюджет. Я заявляю: якщо виконання бюджету буде кращим, ніж очікуємо, це означає, що кошти спрямуємо на соціальні виплати», - сказав Яценюк.

Він також нагадав, що в 2015 році інфляція була рекордною – вища ніж 43%, і рішення парламенту й уряду щодо індексації зарплат і пенсій на 13% і 19% не скомпенсувало зростання цін.

«Яка мета у нас на цей рік? Цього року необхідно зберегти цінову стабільність. Для нас якір інфляції - 12%. Об'єктивно, що цей якір прив'язаний до десятка параметрів. Перший і основний - курс національної грошової одиниці. І я сподіваюся, що Національний банк зробить усе для забезпечення валютно-курсової стабільності, - сказав Яценюк. - Щоб НБУ вдалося це зробити, нам треба залишатися в програмі з нашими партнерами, зокрема, з МВФ, й ухвалювати рішення, під якими підписалися президент, прем'єр. Ми збільшуємо соціальні стандарти (цього року - УНІАН) на 12%, щоб компенсувати зростання інфляції».

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Раніше очільник уряду зазначав, що Кабінет міністрів України проведе першу цього року індексацію зарплат і пенсій у травні, як і заплановано в державному бюджеті на поточний рік. Прожитковий мінімум, згідно з бюджетом, з 1 січня 2016 року становить 1330 грн, з 1 травня - 1399 грн, з 1 грудня - 1496 грн. Розмір мінімальної зарплати: з 1 січня - 1378 грн, з 1 травня – 1450 грн, з 1 грудня – 1550 грн.