Яресько не подобається закон про фінансування ПТУ з держбюджету – просить президента ветувати

Міністр фінансів України Наталія Яресько підтвердила, що Мінфін пропонує президентові Петру Порошенку ветувати закон щодо фінансування закладів професійно-технічної освіти з державного й обласних бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказала на засіданні парламенту у відповідь на репліку голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, котрий зазначив, що у цьому питанні немає узгодженості між урядом та парламентом.

За словами спікера, за наявною в нього інформацією, міністерство підготувало вето на закон “Про внесення змін до закону України “Про державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти” (№3830-3), котрий довго розроблявся у профільному комітеті парламенту для вирішення питання з фінансуванням ПТУ. Він зазначив, що недоцільно робити такі кроки без консультацій з Верховною Радою.

У відповідь Яресько підтвердила, що підготовлено вето на даний закон, оскільки ухваленим Верховною Радою законом пропонується вирішувати проблему фінансування ПТУ за рахунок освітніх шкіл. За її словами, це не є вирішенням проблеми. Міністр підкреслила, що уряд виділив 500 млн грн на фінансування ПТУ в 2016 році.

За її словами, також з бюджетним комітетом парламенту підготовлено рішення, яке дозволить зробити суттєвий крок на шляху до вирішення питання щодо фінансування профтехосвіти.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 25 грудня ухвалила закон про державний бюджет на 2016 рік. У законі зазначалося, що фінансування професійно-технічної освіти лягає на бюджети місцевих рівнів. Проти такого рішення виступали міські ради і працівники закладів професійно-технічної освіти .

4 лютого Верховна Рада ухвалила два закони, якими внесено зміни до Бюджетного кодексу і держбюджету України щодо повернення до практики фінансування закладів професійно-технічної освіти з бюджетів областей та державного бюджету.